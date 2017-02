Douglas é o grande destaque do CAV

Seu concorrente na posição é nada mais que o experiente Pacheco, campeão paulista com o Ituano

Tem um velho ditado que diz: “santo de casa não faz milagre”, mas no Votuporanguense é diferente. Natural de Votuporanga, o lateral-direito Douglas vem jogando o fino da bola desde que ganhou a confiança e a oportunidade do técnico Ito Roque. Com a camisa de titular da Alvinegra, o ala já fez duas excelentes participações na Série A2 do Campeonato Paulista.

Seu concorrente na posição é nada mais que o experiente Pacheco, campeão paulista com o Ituano. O ala nos dois jogos contra o São Caetano e Barretos foi considerado um dos destaques do CAV.

“Eu venho focado, trabalhando muito até mesmo antes de começar a pré-temporada. Vou continuar e sempre trabalhar cada dia mais para fazer parte deste grupo que acima de tudo é muito unido. Tenho o maior respeito ao Pacheco, que dispensa comentários. É um grande profissional tanto dentro de campo como fora. Não precisa falar mais nada, sagrou-se campeão em cima do Santos”, disse Douglinhas, como é chamado carinhosamente pela torcida.

MAIS DE DOUGLAS

Apesar da pouca idade, Douglas tem passagem pelas categorias de base do Atlético-MG. A sua primeira passagem com o Votuporanguense foi em 2012, ano que o representante de Votuporanga conquistou o acesso para a Série A3. Um ano depois foi se aventurar por clubes como Itaúna e Boa Esporte, ambos de Mina Gerais.

Em 2014, participou do elenco que disputou a Terceira Divisão Estadual. Na temporada passada, depois de recuperar-se de uma contusão, foi emprestado ao Catanduvense no segundo semestre para a disputa da Copa Paulista. Na A2, o Votuporanguense pega no próximo domingo, às 10 horas, fora de casa, o Juventus na Rua Javari.