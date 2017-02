Educação: Escolas estaduais dão início ao processo eleitoral dos grêmios

O processo para escolha dos novos representantes dos grêmios estudantis já começou na rede estadual paulista. As 202 unidades da região têm até 20 de abril para definir os vencedores. De acordo o estatuto escolar, as chapas devem ser formadas por alunos de cada ciclo atendido: Fundamental Anos Iniciais e Finais; e/ou Médio. O voto é direto.

A primeira fase é a formação da comissão pró-grêmio. Um professor deve organizar o processo, que inclui a elaboração de um estatuto. A próxima etapa é a realização de uma Assembleia Geral. Nessa reunião será escolhida a nova comissão eleitoral. As diretorias dos grêmios anteriores também devem utilizar a oportunidade para prestar contas sobre as ações realizadas durante a gestão passada.

As inscrições das chapas devem ser feitas até 13 de março. A partir daí, tem início o processo eleitoral com a organização de debates e campanha. A previsão é que os estudantes irão às urnas na primeira semana de abril e o resultado final seja divulgado até 20 de abril. Em 2016, 25% das escolas aderiram aos meios digitais. Foram utilizados programas de computador, Google Drive e até urna eletrônica cedida por cartório eleitoral.

O calendário completo e os documentos orientadores estão publicados no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br).

90% das escolas têm grêmio estudantil

A rede estadual fechou o último ano com representantes eleitos pela maioria e em voto direto em 4.515 unidades. A orientação da Secretaria é que os mandatos sejam de um ano e o grêmio elabore propostas, organize e sugira atividades para a escola. Além disso, as agremiações têm direito de participar da organização do calendário e devem articular e negociar os interesses junto à direção escolar.