Federação Espanhola pune Luis Suárez com dois jogos de gancho

Luis Suárez deverá ficar dois jogos de molho. Após ser expulso no confronto com o Atlético de Madri na última terça-feira, o segundo das semifinais da Copa do Rei, o atacante do Barcelona, além da suspensão automática, recebeu mais um jogo de gancho por se recusar a voltar ao vestiário depois de receber o cartão vermelho.

A decisão foi divulgada através de um documento publicado pela Real Federação Espanhola de Futebol nesta quinta. Além de citar a expulsão do jogador, a entidade ainda explicou que ele infringiu uma norma ao continuar assistindo a partida próximo ao gramado, ao invés de se retirar.

“Quem for expulso deverá dirigir-se aos vestiários sem a possibilidade de presenciar a partida. O não cumprimento da obrigação citada será motivo de sanção entre um e três jogos de suspensão, com direito à multa pecuniária acessória”, informa o artigo 113.2 do Código de Disciplina da RFEF.

No documento publicado nesta tarde, a Federação Espanhola ainda confirmou as suspensões de Sergi Roberto, do Barça, e Carrasco, do Atlético, por conta das expulsões. Devido ao acúmulo de cartões amarelos, o zagueiro colchonero Savic também foi punido.

Apesar das punições, porém, a RFEF retirou o cartão amarelo recebido por Sergio Busquets no clássico desta semana. O volante foi advertido pelo árbitro do duelo depois de devolver uma bola para o gramado enquanto outra já estava em campo, mas teve a advertência revogada.

O Barcelona não se manifestou sobre a determinação do principal órgão regulador do futebol espanhol. No entanto, logo após o jogo contra os rivais, o clube catalão apontou que iria recorrer da suspensão automática de Suárez.