Júri é suspenso após jurada reclamar de ser escolhida

O julgamento de um duplo homicídio, que estava acontecendo na última quarta-feira, em Araçatuba, foi suspenso durante a tarde depois que o júri precisou ser dissolvido após um comentário de uma das juradas fora do tribunal. Uma nova audiência com outros jurados vai ter que ser feita.

O júri foi suspenso depois que uma jurada teria reclamado, durante o intervalo, que tinha sido escolhida para a audiência. De acordo com a vara do júri, um dos advogados e uma oficial de Justiça que estavam perto ouviram a reclamação e decidiram avisar o juiz.

Ele se reuniu com o promotor de Justiça e com os outros advogados e todos concordaram em suspender o júri popular. Agora o julgamento foi remarcado para o dia 8 de março.

Dois homens estavam sendo julgados pelas mortes da dona de casa Clarice Miranda e do marido dela, o aposentado Egídio Ribeiro em outubro de 2014. Eles foram mortos a tiros durante um provável atentado contra o filho mais novo do casal que também estava em casa, mas correu quando viu o atirador.

De acordo com a polícia o motivo do ataque seria um possível desentendimento entre o filho das vítimas e o ex-sogro, Carlos Alberto Sales, acusado de ser o mandante do crime. Ele e Emerson Ferreira Brito, acusado de ter levado o atirador até a casa das vítimas, estavam no banco dos réus nesta quarta-feira.

O caso

O crime aconteceu em outubro de 2014 na casa das vítimas, no bairro Jussara. A dona de casa Clarice Miranda, de 55 anos, e o marido dela, o aposentado Egídio Ribeiro, de 56, foram mortos a tiros durante um provável atentado contra o filho mais novo. Ele também estava no local, mas correu e se escondeu depois que viu o atirador.

Quando o criminoso entrou na casa encontrou o casal na sala e deu um tiro em Egídio e três em Clarice. De acordo com a polícia, um possível desentendimento entre o filho das vítimas e o ex-sogro, que é acusado de ser o mandante do crime, seria o motivo do ataque que terminou na morte do casal.

Carlos Alberto e Emerson Ferreira serão julgados por homicídio qualificado, por motivo fútil e sem direito de defesa para as vítimas. A pena mínima é de 12 anos de prisão e pode dobrar já que foram duas mortes.