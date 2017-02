Oportunidade: Concurso Público tem mais de mil inscritos

Processo seletivo municipal visa contratação de 17 pessoas para preenchimento de vagas destinadas a cargos administrativos; Inscrições seguem até dia 19

Mariana Biork

Em apenas oito dias, mais de mil boletos de inscrições foram gerados pelo sistema Consesp, empresa organizadora do concurso municipal para preenchimento de vagas destinadas para vários cargos da Administração, divulgado pela Prefeitura de Votuporanga no Diário Oficial Eletrônico do Município no dia 1º de fevereiro.

Entretanto, de acordo com a administração pública, cerca de apenas 70 pessoas efetuaram o pagamento do concurso que será realizado no dia 19 de março. As inscrições tiveram início no dia 02 de fevereiro e seguem até o dia 19 deste mês. Ao todo foram publicadas 17 vagas, porém, se houver necessidade da Administração poderão ser convocados mais candidatos. Os salários variam de R$ 1.103,69 a R$ 2.741,09.

As provas estão previstas para serem aplicadas em dois períodos, manhã e tarde, portanto, é possível se candidatar para cargos diferentes desde que os horários das provas não coincidam.

Candidatos com Ensino Fundamental incompleto podem se inscrever para as vagas de Direção Veicular (1) e Operador de Máquinas Pesadas (1). Já as pessoas com Ensino Médio completo podem se candidatar aos cargos de Inspetoria de Alunos (1), Administração Geral I (3), Fiscalização de Posturas (1), Agente de Combate às Endemias – Masculino (1) e Feminino (1).

Quem tem Ensino Superior completo em qualquer área pode concorrer ao cargo de Administração Geral II (3). Também foram abertas vagas para os cargos de Contabilidade Pública (4) – para quem tem superior completo em Ciências Contábeis e registro no CRC – e Biblioteconomia (1) – para graduados em Biblioteconomia e registro no CRB ou CFB.

Vale ressaltar que 5% das vagas são reservadas para portadores de necessidades especiais que deverão comprovar tal condição mediante Laudo Médico e outras especificações contidas no edital.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas somente pela Internet, por meio do site da Consesp. A taxa de inscrição é de R$ 19, R$ 23,50 ou R$ 25, a depender do nível de escolaridade do cargo pretendido.

As provas objetivas para os cargos de Agente de Combate às Endemias – Masculino e Feminino, Direção Veicular, Contabilidade Pública, Biblioteconomia e Administração Geral I serão aplicadas no período da manhã, com horário de início previsto para 9 horas.

Para os candidatos aos cargos de Fiscalização de Posturas, Operação de Máquinas Pesadas, Administração Geral II e Inspetoria de Alunos, as provas objetivas serão aplicadas às 14h30. Para alguns cargos haverá prova de títulos, prova prática, teste de aptidão física e avaliação psicológica, conforme previsto em edital. O local das provas será definido posteriormente e divulgado em edital.