Penas de assaltantes das Casas Bahia chegam a 27 anos

As penas do trio considerado culpado pelo assalto às lojas Casas Bahia em Fernandópolis chegam a 26 anos e oito meses de prisão. A condenação foi imposta pelo juiz Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, da 1ª Vara Criminal de Fernandópolis.

A pena maior foi aplicada a Willian Siqueira Inácio, 10 anos e 6 meses; enquanto Bruno Darwin de Carvalho foi condenado a 9 anos e 4 meses, e Igor Alves de Barros Queiroz, a 6 anos e 8 meses de cadeia.

Comando Vermelho

Os cinco assaltantes que provocaram pânico e terror no centro de Fernandópolis na manhã do dia 25 de setembro de 2016, ao roubarem a mão armada a Casas Bahia, tinham ligação com uma das maiores organizações criminosas do país, o Comando Vermelho.

Segundo informações apuradas pelo RN, os bandidos não conheciam a região e escolheram Fernandópolis de forma aleatória.

Wellington Santana de Almeida, de 22 anos, e Vanderli Paulo Rosa da Cruz, de 26, morreram durante troca de tiros com a Polícia, enquanto os outros três integrantes foram presos em flagrante.

Dos cinco membros da quadrilha, quatro eram moradores de Cuiabá/MT, e um de Bady Bassit/SP.

Crime

Dois bandidos foram mortos e dois foram presos durante um confronto com policiais em uma perseguição pela rodovia Euclides da Cunha, próximo ao município de Mirassol. Os bandidos eram os assaltantes de uma loja de departamento em Fernandópolis na manhã desta sexta-feira.

Já na rodovia Feliciano Sales Cunha, o cerco que teve o apoio da Polícia Rodoviária e CAEP (Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar) de Rio Preto, provocou o capotamento do veiculo Honda, cor prata, quatro portas usado para carregar os objetos , fruto do assalto a Casas Bahia no centro de Fernandópolis. Um deles ficou para trás, mas acabou se rendendo depois de manter 12 funcionários reféns por mais de uma hora.

Após capotar o veiculo, os bandidos atiraram contra os policiais entraram em um canavial às margens da rodovia.

Dois dos quatro foram baleados, sendo que um morreu no local o outro não resistiu ao ferimento e acabou indo a óbito quando era socorrido.