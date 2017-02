Ponto de vista: A.C. de Camargo

A rigor a rigor, não há uma só cidade da região onde os moradores não estejam reclamando dos buracos existentes nas ruas. Votuporanga não foge à regra e o que menos importa nesta apreciação é saber se por aqui o problema é maior ou menor do que as outras localidades. Os buracos existem, causam transtornos e acentuam-se mais neste período do ano, de muitas chuvas e poucas condições, inclusive (ou principalmente) de ordem financeira.

Dificuldade

Recapeamento é caro e tapa-buracos é paliativo, porque no fundo não resolve nada, apenas empurra o problema com a barriga. Alguma coisa por aqui foi feita no final do ano passado, mas muito pouca coisa diante do tamanho do desafio. Os vereadores fazem indicações pedindo providências, mesmo sabendo que o atendimento demora, por mais que se esforcem os órgãos da administração.

Solução

Para os moradores não importa o grau de dificuldades para o poder público, o que eles querem é poder trafegar sem correr o perigo de danos a que estão expostos seu carros. E poder sair ou entrar na garagem de casa com tranquilidade.

Sim e não

Uma curiosidade, a entrada de recursos provenientes do recolhimento da parte que cabe à prefeitura como transferência do IPVA e das primeiras parcelas do IPTU, em parte reforça o caixa, mas de outro estimula as reclamações do tipo “eu pago meus impostos, portanto tenho o direito de em contrapartida ser atendido à altura”. Não é fácil.

Alternativa

Para baratear os custos com o recape, a manutenção devida da malha, o prefeito João Dado acena com a implantação de uma usina de asfalto. Mas é preciso dizer que a compra de equipamentos para a instalação de tal usina exige grande dispêndio financeiro e no momento as prefeituras, todas, vivem estado de penúria, o caixa está vazio e a demanda de serviços é enorme, quase insuportável. E em Votuporanga não é diferente.

De olho no céu

O jeito agora é torcer para que as chuvas continuem sim, precisamos delas, mas em proporções menos agressivas, causando menos estragos. O jeito perdoem-nos a irreverência, é rezar, rezar muito mesmo e torcer para que São Pedro ouça nossas preces.

Coisa & Tal

Dias atrás foi comentado nesta coluna o descontentamento de um leitor sobre a convocação de quatro vereadores para comporem o secretariado municipal. Depois disso, outro leitor, Marco Antonio Soares, enviou-nos mensagem juntando-se à indignação dizendo, entre outas observações, que “grande parte dos eleitores estão se sentindo traídos”. Pois bem, fomos procurados anteontem por Marco Antonio Soares, que é funcionário graduado da SAEV, dizendo que esse Marco é um homônimo e que ele não tem nada a ver com isso. Fica o registro.

Entre aspas

Nota distribuída pela Secretaria de Obras sobre o combate à buraqueira que toma conta de ruas da cidade:

– Estamos trabalhando diariamente para resolver os problemas de buracos pela cidade priorizando os locais onde há maior necessidade e urgência.

