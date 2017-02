Raciocínio Lógico é tema de workshop

Professor Mestre Clodoaldo Lima ensina a impotência do método em evento hoje à noite, ás 20h, no Espaço Cultural Rapassi

Mariana Biork

O Espaço Cultural Rapassi realiza nesta sexta-feira, o workshop “O Processo do Raciocínio Logico”, com Clodoaldo Lima, Professor Mestre que já desenvolve trabalhos nessa área há mais de um ano e já palestrou na França e Espanha. O encontro será realizado a partir das 20h, na Rua São Paulo, nº 3784, com entrada gratuita.

O raciocínio lógico é uma habilidade que interfere diretamente no desempenho das atividades do dia a dia, especialmente as ligadas a área profissional. Conferir o troco do supermercado, decidir qual caminho fazer para chegar ao trabalho e até discutir com o parceiro são exemplos de inúmeras situações do dia a dia que exigem esse tipo de raciocínio. Por isso, investir em ginástica cerebral é fundamental para desenvolver tal habilidade e garantir melhores desempenhos, além de mais saúde mental.

Entretanto, muitas vezes tal capacidade de raciocínio é deixada de lado, já que tarefas cotidianas tendem a ser realizadas automaticamente, sem reflexão. Segundo o palestrante, a ideia de realizar o workshop se deu devido a essa dificuldade que muitas pessoas possuem de pensar de forma lógica. Essas pequenas mudanças na rotina podem tirar o cérebro da zona de conforto e auxiliar no desenvolvimento da inteligência lógica.

“Nem todo mundo consegue utilizar deste tipo de raciocínio no dia a dia, é por isso que durante o workshop os participantes conhecerão métodos e estudos científicos que os ajudarão a ter um controle melhor sobre seu raciocínio, seja no trabalho, nos estudos ou para as atividades básicas do nosso cotidiano”, explica.

Clodoaldo Lima é Mestre em biotecnologia pelo IUCT (Instituto Univ. de Ciência e Tecnologia) de Barcelona (2009) e pós-graduado em microbiologia pela mesma instituição (2014). Possui Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV 2006). Tem experiência na área de bioquímica, genética, síntese de proteínas e pesquisa de biocombustíveis e medicamentos. Ele também trabalhou como Diretor Técnico do grupo Inkemia no Brasil, Centro Tecnológico focado em criar, desenvolver e transferir novos conhecimentos para os setores Farmacêutico, Químico, Cosmético, Biotecnológico, entre outros.

As vagas para o workshop são limitadas. A organização pede que interessados em participar entrem e contato previamente para a manifestação de interesse pelos telefones (17) 99705-5876 e (17) 99643-7233 ou pelo e-mail cerebhro@gmail.com.br.