Saúde: Valentim Gentil recebe 17 médicos formados no exterior

Valentim Gentil recebeu, recentemente, 17 médicos que se formaram no exterior e estão participando de um curso de extensão e atualização médica desenvolvido pela Universidade Brasil, de Fernandópolis.

Por meio de uma parceria firmada entre a referida instituição e a Prefeitura de Valentim Gentil, estes profissionais atuarão gratuitamente no serviço de saúde pública do Município pelo prazo de um ano.

Em conjunto com as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), os médicos (alguns deles estrangeiros) irão auxiliar no acolhimento dos pacientes, visitas e serviços de curativo a domicílio, aplicação de vacinas, acompanhamento de consultas, entre outras práticas desenvolvidas nas unidades locais.

De acordo com o prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura, a parceria firmada com a Universidade Brasil, que possibilitou a atuação destes 17 profissionais na cidade, será de grande importância para a melhoria e qualidade do atendimento aos pacientes do setor de Saúde.

Curso de extensão

Ontem, Valentim Gentil sediou, na Câmara Municipal, as aulas teóricas para os integrantes do curso de extensão e atualização médica, ministradas pelo enfermeiro Manoel Sobrinho Neto Junior, docente do curso de Medicina da Universidade Brasil de Fernandópolis.

A pedido da Secretaria de Saúde de Valentim Gentil, participaram também da atividade as equipes das três unidades de ESF do município (CDHU, Centro e Jardim dos Ypês), que receberam, do professor da Universidade Brasil, orientações sobre a Portaria nº 2.488/2011, do Ministério da Saúde, que revisa as normas para organização de programas como Agentes Comunitários de Saúde e Estratégia Saúde da Família.