Solidariedade: Cidades desenvolvem ações para ajudar a Santa Casa

A Santa Casa é uma entidade filantrópica que além de Votuporanga é referência para mais 52 municípios da região na alta complexidade, com 70% do seu atendimento ofertado para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Portanto, a colaboração das pessoas, é necessária para que o Hospital continue funcionando. Compreendendo esse cenário, os municípios de Álvares Florence, Américo de Campos, Cosmorama, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Valentim Gentil e inclusive Votuporanga, realizarão ações neste ano para ajudar os pacientes da Instituição.

Álvares Florence e Cosmorama farão um arrastão de alimentos nesse sábado (11/02), Riolândia entre os dias 13 à 25 e Pontes Gestal dia 11 de março. Já os leilões serão realizados a partir de maio, começando por Pontes Gestal no dia 14 de maio, Américo de Campos no dia 28, Parisi em 30 de julho, Cosmorama dia 26 de agosto e Votuporanga dia 03 de setembro. Valentim Gentil realizará um leilão no segundo semestre do ano, mas ainda não tem data definida, a cidade espera também, promover uma quermesse entre os meses de setembro e outubro.

No arrastão de alimentos serão recolhidos macarrão, óleo, feijão, leite e açúcar. Mauricio Ralho é voluntário e morador de Cosmorama e aproveita para fazer um convite a população. “Ficaremos a manhã toda recolhendo produtos alimentícios, estamos contando com a colaboração de toda a comunidade. Nós dependemos muito da Santa Casa e por isso é nosso dever ajudar”.

“É uma alegria imensa ver a atitude dessas cidades em nos ajudar. Toda colaboração é bem-vinda ao Hospital. O trabalho da Santa Casa é servir e atender bem a população, quando o Hospital recebe doações podemos perceber que estamos no caminho certo, por isso só tenho a agradecer essa iniciativa. Quero aproveitar a oportunidade para convidar os munícipes dessas cidades para contribuírem com essas ações, pois fará toda a diferença”, finaliza o provedor Luiz Torrinha.