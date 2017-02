Suspeito de matar empresária é encontrado morto

MAÍRA PETRUZ:-

O suspeito de matar a votuporanguense, Tereza Lucia Colli Margiotti, de 59 anos, foi morto na penitenciária de Iaras, na região de Avaré, onde aguardava julgamento. O homem de 38 anos, identificado como Edimilson Rocha de Matos, foi encontrado caído dentro da cela que ocupava.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária, disse que Edimilson foi agredido até a morte por nove presos que ocupavam a mesma cela.

Crime

A morte trágica de Tereza, em outubro de 2016, na cidade de Araraquara, chocou amigos e conhecidos de uma tradicional família do município. A empresária foi brutalmente assassinada enquanto caminhava pelo Jardim Botânico daquela cidade.

Segundo informações, o corpo de Tereza foi encontrado por um idoso de 65 anos, entre as árvores. A mulher teria sido encontrada nua, sem os olhos, com furos nos braços e a testa cortada.

Durante a investigação, a polícia recebeu denúncias sobre o suposto autor, um homem de bermuda, sem camisa e que sofre de transtornos mentais. Ele foi preso no Jardim Dom Pedro, próximo ao local do crime, dormindo. Embaixo de seu corpo estavam duas facas e, com ele, um aparelho de celular que pode ser da vítima. O suspeito era auxiliar de protético e, há dez anos, apresenta distúrbios mentais.

O homem foi preso pela Polícia Civil. A mãe do suspeito relatou à polícia que ele é portador de esquizofrenia e já foi internado em hospital psiquiátrico do município.

O indivíduo tem passagem na polícia por roubar uma bicicleta na mesma semana, mas foi liberado no mesmo dia, pois não houve flagrante, também responde proccesso por tráfico de drogas, desacato e homicídio. Ele foi internado no dia 22 de setembro em cumprimento a uma ordem judicial, mas acabou fugindo na manhã do dia 25.

Vítima

Tereza é votuporanguense, porém, há mais de 15 anos mudou-se para Araraquara na companhia do marido, que possui uma fábrica de móveis. Segundo familiares, quando ainda residiam no município, era moradores do bairro Santa Luzia. Ela deixou marido e filha.