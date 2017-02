Time do Equador entrará com pedido para cancelar jogo da Libertadores

A Conmebol já terá o primeiro caso para analisar na Copa Libertadores da América, mas a repercussão já promete que dará pano para a manga. Eliminado na última terça-feira, o El Nacional entrou com um pedido para impugnar a derrota dentro do estádio Olímpico Atahualpa por 1 a 0 diante do Atlético Tucumán. Isso porque o time da Argentina errou no planejamento da viagem até o Equador e entrou em campo com 1h30 de atraso, o que deveria configurar como W.O. no regulamento.

Em Quito, o El Nacional cumpriu toda a cerimônia para começar a partida e estava no gramado às 22h15 (Brasília), horário que estava marcada a partida. As primeiras informações inclusive anunciavam que o time da casa não esperaria o adversário, o que não se cumpriu. Mas, de acordo com o presidente equatoriano, a história é completamente diferente da que foi a público, em que mostrava um clube com ‘Fair Play’:

“Não havia outra alternativa se não jogar. Se não fôssemos a campo, perderíamos por não nos apresentar. As coisas foram assim, mas deixamos claro que a decisão de jogar partiu do Paraguai, da Conmebol. Eles decidem e não podemos ter outra opinião”, disparou. No Regulamento está previsto um limite de atraso de apenas 30 minutos. Mesmo com o cansaço da viagem, o Tucumán viu Zampedri marcar de cabeça aos 19 minutos para decretar a vitória – o primeiro jogo tinha sido 2 a 2 na Argentina.

O Delegado da partida, Javier Quintana, corroborou com a história: “O El Nacional jogou sob protesto. Isso está escrito na súmula, que também tem o relato do árbitro do atraso de 1h30 e de que os visitantes jogaram com outro uniforme. Isso não é correto, mas é a Conmebol quem deve analisar”, disse. Independente da conclusão da entidade, ela precisa ser rápida, uma vez que a terceira fase da Libertadores está marcada já para a próxima semana, em que Júnior Bararnquilla da Colômbia pegará o vencedor deste confronto.