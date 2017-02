Universidade: Fuvest 2017 divulga 2ª chamada de aprovados no vestibular

A Fuvest divulgou na manhã de ontem (9) a segunda lista de aprovados no vestibular 2017, que seleciona candidatos para os cursos da Universidade de São Paulo (USP) e para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa.

A lista possui 1.715 nomes, sendo 1.318 novos (76,27% do total) e 397 matriculados da chamada anterior que tiveram a solicitação de remanejamento atendida. No vestibular passado eram 1.686 nomes (1337 novos e 349 remanejados).

Os candidatos dessa lista, bem como os convocados na primeira chamada, devem fazer a matrícula presencial obrigatória na segunda-feira (13) e terça-feira (14) na unidade onde funciona o curso.

A terceira chamada será na sexta, dia 17 de fevereiro. Os candidatos que constarem nessa lista deverão estar com a documentação em ordem para fazer matrícula presencial no dia 21 de fevereiro (terça-feira).

Confira, a seguir, as datas das próximas chamadas:

17/02/2017 (sexta-feira) – 10h: Divulgação da 3ª lista

23/02/2017 (quinta-feira) – 10h: Divulgação da 4ª lista

06/03/2017 (segunda-feira) – 10h: Divulgação da 5ª lista

10/03/2017 (sexta-feira) – 10h: Divulgação da 6ª lista

As chamadas seguintes ocorrerão após o processo de reescolha, a partir das vagas não preenchidas.

Veja os documentos para matrícula na USP:

Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio ou equivalente e respectivo histórico escolar, ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia);

Documento de Identidade oficial (uma cópia);

Uma foto 3 x 4 com menos de um ano.

As cópias dos documentos mencionados nos itens 1 e 2 deverão ter sua autenticidade comprovada mediante a apresentação, no ato da matrícula, do respectivo original ou de cópia autenticada.

Veja os documentos para matrícula na Santa Casa:

Prova de conclusão do Ensino Médio e respectivo histórico escolar;

Documento de Identidade – RG;

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

Duas fotos 3 x 4 recentes.

Os documentos deverão ser apresentados em 2 cópias autenticadas e o pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula, de acordo com o valor do curso.