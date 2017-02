Vereador pede transporte gratuito para doadores de sangue

MAÍRA PETRUZ:-

Mesmo depois de toda a polêmica envolvendo o hemocentro de Fernandópolis, o vereador Ali Wanssa registrou, na última segunda-feira, um pedido para que associações como a Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga) e a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) intervenham junto aos seus associados para que incentivem os trabalhadores a doarem sangue.

Na indicação o edil cita que doar sangue é simples, rápido e seguro, mas para quem o recebe, esse gesto não é nada simples: vale a vida. “Considerando que o Brasil necessita diariamente de mais 5.500 bolsas de sangue. A doação de sangue é segura e não demora mais do que meia hora. Considerando que dentro do contexto acima mencionado e na prerrogativa de representante do povo votuporanguense nesta Casa Legislativa, solicitamos à ACV e Airvo que intervenham junto aos seus associados para que conscientizem seus trabalhadores a praticarem esse tão importante ato de solidariedade”, pede Ali.

Outra de suas indicações também faz menção a unidade fernandopolense, onde solicita para que a secretaria municipal competente disponibilize um ônibus para transportar gratuitamente os doadores de sangue. Segundo Ali, um dos obstáculos enfrentados aos doadores de sangue de Votuporanga, é a falta de Hemocentro em nosso Município, e o mais próximo é em Fernandópolis, e muitos desses doadores não têm condições de se locomoverem para realizarem esse ato.