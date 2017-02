Vida Nova: Vereador sugere emenda na lei para solucionar o problema

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Conforme publicado com exclusividade pelo Diário, na edição de ontem, os moradores do Residencial Vida Nova Votuporanga se reuniram em busca de uma solução para os problemas do bairro.

Presente na manifestação, o vereador Chandelly Protetor sugeriu a criação de uma emenda na lei municipal que proíbe a instalação de portões que abrem para o lado de fora das residências.

A intenção, segundo ele, é permitir a implantação destes dispositivos apenas em bairros que contemplem unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida até o nível 2 (terrenos de 180 m²).

Segundo um morador, já houve até sinalização positiva por parte do secretário Jorge Seba. “O que o vereador deixou claro que essa medida depende apenas do prefeito João Dado. Só ele pode nos ajudar. E a gente já espera esse projeto ser enviado para a Câmara na próxima segunda-feira, dia 20”, revelou um mutuário.

Por meio de nota, a Prefeitura não confirma, nem desmente a possibilidade da emenda. Apenas diz que “a Secretaria de Planejamento da Prefeitura, amparada pela área jurídica, está em contato com a Câmara de Vereadores para analisar as possibilidades de apresentar soluções para a situação dos moradores. Uma reunião está agendada com o prefeito João Dado para discutir os detalhes”.

A reportagem questionou ainda o prazo inicial citado e se os riscos de acidente envolvendo pedestres estarão em algum dispositivo da emenda, entretanto, não obteve esta resposta.

Entenda o caso

Os moradores do Residencial Vida Nova Votuporanga pedem providências em relação às notificações que eles receberam por conta de irregularidades cometidas na instalação de portões de suas residências.

Conforme citado pelo Diário, de acordo com uma lei municipal, os portões devem abrir para o lado de dentro, mas os moradores alegam que os terrenos são pequenos e muitos instalaram para o lado de fora, para facilitar a entrada de veículos na garagem. O problema é que isso não é permitido e os fiscais da Prefeitura já notificaram proprietários de residências com portões irregulares.