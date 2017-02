Vítimas de acidente recebem alta

Os ocupantes do Citröen, que colidiu contra um caminhão, receberam alta após passarem por atendimento; Vítima fatal foi enterrada na 4ª

MAÍRA PETRUZ

Já receberam alta as duas vítimas do acidente que tirou a vida de um caminhoneiro votuporanguense na última terça-feira, na rodovia Euclides da Cunha. A ocorrência foi registrada no quilômetro 524 + 800, e envolveu um caminhão Mercedez Benz, com placas de Votuporanga, e um Citröen, de Campinas.

Os dois ocupantes do veículo, J.Y.T., de 57 anos, e J.A.G., de 72 anos, foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa. Os dois passaram por atendimento, foram medicados e liberados.

Já a vítima fatal, Lourival Torres da Silva, foi enterrado às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.

Acidente

O acidente ocorreu sentido Valentim Gentil-Votuporanga. Após a batida, o carro capotou e o outro veículo chocou-se contra o barranco. O motorista do caminhão, Lourival Torres da Silva, 52 anos, foi arremessado da cabine e morreu no local.