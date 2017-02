Agendado 2º júri popular do ano

MAÍRA PETRUZ:-

Foi agendado para o próximo dia 31 de março, em Votuporanga, o julgamento de Jorgevan Pinheiro Cabral. O rapaz é acusado de matar Kerlandro Mendonça Costa, em novembro de 2014, no bairro Pró-Povo.

O sorteio dos jurados para o Tribunal do Júri Popular está agendado para o dia 13, às 9 horas, no Fórum de Votuporanga.

Crime

Segundo consta na ocorrência, que tem como natureza o Homicídio Qualificado e foi registrada pela Polícia Militar, a denúncia, via CAD, informava que no local, dois rapazes estariam brigando. Ao chegar ao bairro, depararam-se com os mesmos, onde J.P.C., de 24 anos, apresentou-se como autor da agressão contra o ajudante geral, que estava sentado próximo ao local, ensanguentado e apresentando várias perfurações.

Segundo consta no boletim informativo da entidade, Kerlandro deu entrada no Pronto Socorro às 17h25, passou por cirurgia, porém, veio a óbito por volta das 02h50 do dia 3 de novembro. As causas da morte serão apontadas pelo Instituto Médico Legal.

Quanto ao autor do ocorrido, ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde confessou o crime. Foi ratificada voz de prisão ao mesmo que foi preso em flagrante delito e posteriormente encaminhado à Cadeia de Guarani D’Oeste.