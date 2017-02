Campeão por Corinthians e São Paulo se aposenta aos 36 anos

Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005, e bi do Brasileirão pelo São Paulo em 2007 e 2008, Hugo surpreendeu a todos ao anunciar a aposentadoria na tarde desta sexta-feira. Aos 36 anos, o ex-jogador, que defendeu o Juventude neste ano em apenas duas partidas pelo Campeonato Gaúcho, se diz feliz com a escolha.

A decisão do agora ex-jogador foi publicada no site oficial do Juventude, clube que defendeu eu três oportunidades. Hugo agradeceu aos clubes em que jogou, especialmente ao clube do Alfredo Jaconni, onde, segundo ele, “tudo praticamente começou”.

“É com extrema alegria que termino a carreira como jogador profissional. Assim me sinto após 24 anos jogando jogos oficias em uma carreira com muitas lutas, muitas provas, muitas frustrações e, acima de tudo, com mais vitórias e títulos conquistados, graças a Deus. Não é fácil tomar essa decisão, mas em algum momento devemos fazer. Elevo os meus olhos para o céu e agradeço por tudo que o Senhor me proporcionou, pela realização da maioria dos meus sonhos. Alguns não foram possíveis de realizar, pois o corpo já não me permite como em outros momentos. Agradeço a todos os clubes onde trabalhei. Clubes pesados, cujas camisas entortam varal e, em especial, ao Juventude, onde tudo praticamente começou. Que Deus abençoe a todos”, disse o jogador ao site do Juventude.

Hugo iniciou a carreira de jogador nas categorias de base do Fluminense, no fim dos anos 90, e rodou por São Paulo, Atlético-PR, Vitória, Flamengo, Grêmio, Corinthians, Sport, Goiás e Náutico. O ex-jogador deve continuar trabalhando no Juventude, provavelmente como parceiro do clube em outras regiões do país.