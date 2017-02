Confirmado: “Concha Folia” acontece nos dias 25 e 26

MAÍRA PETRUZ:-

Vai ter carnaval popular, sim! E, se reclamar, vai ter festa da virada também! Isso foi o que o prefeito João Dado anunciou na manhã de ontem, durante uma coletiva de imprensa realizada no Centro de Informações Turísticas e também a sede da Secretaria de Cultura.

Dentre as novidades, a mais aguardada pelos votuporanguenses é a festa gratuita. Conforme revelado em primeira mão pelo Diário, o “Concha Folia 2017” será realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro, com apresentações de uma banda, que tocará sambas-enredo e marchinhas.

No dia 25, sábado, haverá um baile carnavalesco, das 21h à meia-noite. Já no domingo, dia 26, a folia começa com as crianças, em uma matinê, com início previsto para as 15h e término às 19h. Mais tarde, às 21h, terá mais um baile, também com término a meia-noite.

Conforme foi relatado por Dado durante a coletiva, a realização da festa era uma promessa de campanha, que tem o intuito de promover a interação da população. A intenção será envolver jovens, crianças e idosos. A ideia, ainda, é trazer todos assistidos por diversas entidades do município para interagirem entre si com a realização de oficinas de artes, confecção de fantasias e máscaras, além de bailes, marchinhas carnavalescas.

Oficinas e exposições

No CIT também serão oferecidas oficinas gratuitas de confecção de instrumentos com materiais recicláveis ou alternativos, confecção de adereços e ritmo e percussão. As capacitações buscam fomentar a formação de blocos carnavalescos, que poderão participar da programação do “Concha Folia”.

As atividades acontecerão nos dias 11, 12, 18 e 19 em três horários: das 10h às 12h, das 14h às 16h e das 18h às 10h.

Além das oficinas, o local também recebe uma exposição chamada “Máscaras na História”. A mostra tem como objetivo apresentar ao público o resultado de um trabalho conjunto entre o artista plástico Gustavo Rapassi, a professora Vilam Aparecida Corrêa de Sales e alunos da Escola Estadual “Sarah Arnoldi Barbosa”.

O local fica aberto à visitação de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 21h.

Centro Social e CCI

O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, também promoverá uma festa de carnaval para crianças e adolescentes atenidos pelas entidades. O evento acontece no dia 24, das 14h às 16h, na sede da Dafic.

No mesmo dia. O Centro de Convivência do Idoso receberá um baile carnavalesco, com direito a concurso de fantasias, das 18h30 às 20h30, e com a participação da Corporação Musical “Zequinha de Abreu”, que marcará presença com repertório de marcinhas, das 20h30 às 22h30.

Final de ano

Ainda durante a coletiva, o prefeito também comentou sobre a realização de uma festa de final de ano, assunto que rendeu polêmica em 2016. Dado relatou que, nesta semana, realizou durante uma viagem à Brasília, fez vários contatos para a realização de uma festa, em um local ainda a ser escolhido.