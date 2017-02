Fernandópolis: Polícia prende quarto suspeito de latrocínio

A Delegacia de Investigações Gerais de Fernandópolis prendeu o quarto suspeito de ter participado do latrocínio do comerciante fernandopolense, Célio Busato dos Santos Junior. A prisão do rapaz de 18 anos, identificado como G.H.P., aconteceu na manhã de ontem, após o mesmo ter sua participação confirmada no crime. O rapaz já prestou depoimento e foi transferido para a Cadeia de Guarani D’Oeste.

Outras prisões

A polícia já havia prendido os outros três suspeitos do crime, entre eles, um menor, apreendido um dia após o crime. Segundo informações, L.H.B.A., de 20 anos, conhecido como “Gordim”, foi preso no dia 1º, e confessou ser o autor do disparo que matou Célio. O outro rapaz, também de 20 anos, identificado como G.H.A., foi preso no dia três.