Inauguração: Icém recebe Centro de Detenção Provisória automatizado

A cidade de Icém, localizada na região de São José do Rio Preto, acaba de ganhar um Centro de Detenção Provisória projetado com características diferenciadas. O governador Geraldo Alckmin entregou ontem (10) o CDP ”Marcos Amilton Raysaro”. A unidade dispõe de 847 vagas e é o 23° presídio do Plano de Expansão de Unidades Prisionais.

O local, que já conta com abertura e fechamento de porta de cela automatizados, tem outra novidade: os pavilhões de trabalho e de serviços. Os próprios presos podem preparar os alimentos, na cozinha industrial, participar de cursos nas salas de aula, além dos setores de inclusão, saúde, lavanderia e padaria.

Nesses locais, os presos podem trabalhar e estudar – durante o período em que aguardam julgamento – e em caso de condenação, já acumulam tempo de remição de pena, uma vez que a cada três dias trabalhados, ou 12 horas de estudo, um dia é descontado do total da condenação, conforme prevê a Lei.

“O CDP vem pra atender os presos da região, para melhorar a segurança e também para que os presos fiquem mais perto da família. Além disso, vai gerar mais de 200 empregos na cidade”, explicou o governador.

O novo CDP irá receber presos provisórios das regiões de Barretos, Catanduva, Novo Horizonte e São José do Rio Preto e faz parte do Plano de Expansão de Unidades Prisionais, iniciado em 2010, que já entregou, até agora, 20.155 vagas, já incluindo o CDP de Icém. Com ele, são 23 unidades já inauguradas e outros 16 presídios estão em construção.

Além do CDP de Icém, 76 Penitenciárias e Centros de Detenção Provisória ja contam com o sistema de automatização, além de três Anexos de Detenção Provisória. O objetivo é instalar o novo sistema em todas as unidades prisionais paulistas, sendo que oito CDPs e Penitenciárias estão em fase de instalação e outras 30 unidades devem iniciar em breve o processo de automatização.

Rodovia Armando Sales de Oliveira (SP-322)

Durante a visita a cidade, o governador também entregou as obras da Rodovia SP-322, Armando Sales de Oliveira. Foram R$ 91,6 milhões investidos na recuperação da estrada, com acostamento e novas faixas entre as cidades de Olímpia, Guaraci, Altair até Icém.

“Isso promove o desenvolvimento da região. Nós vamos fortalecer muito o turismo. Essa é uma região longe da praia, mas que tem muitas alternativas de represa, de rio e de esportes náuticos. Então, acho que temos uma grande potencial turístico”, finalizou Alckmin.

FOTO: Gilberto Marques/A2img