Muay Thai: Top Team realiza 2º exame de graduação

Evento acontecerá neste domingo, no CSU, mesmo local em que as aulas são ministradas, com início marcado para as 10h

Mariana Biork

Disciplina, coragem, força, autoconfiança e agilidade. Esses são apenas alguns dos benefícios oferecidos aos alunos da equipe ‘Top Team Muay Thai’. O projeto foi iniciado há mais de um ano, pelo instrutor, e também policial militar, Luciano Teixeira, que planejava passar adiante todo conhecimento que adquiriu ao longo dos anos em que pratica o esporte.

Com o apoio da comunidade, da Policia Militar (que cedeu horários para o professor ministrar as aulas) e da Secretaria Municipal de Esportes, Luciano criou o ‘Top Team Muay Thai’ para ensinar a arte marcial, também conhecida como boxe tailandês, e kickboxing, que hoje conta com aproximadamente 40 alunos, de idades variadas.

Os treinos são realizados todas as terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, em uma das salas do Centro Social Urbano (CSU), anexo a Secretaria Municipal de Esportes. Neste domingo o projeto realizará o 2º exame de graduação para 24 alunos. O examinador será o Gran Mestre em artes marciais Silvio Leite, um dos diretores da Confederação Brasileira de Muay Thai.

O exame visa o conhecimento teórico, técnico e prático da arte marcial. O evento acontecerá no mesmo local em que as aulas são ministradas, com início marcado para as 10h. Toda a comunidade está convidada a participar.

Luciano tomou a iniciativa após a academia em que ministrava suas aulas fechar as portas no último ano. “Muitos alunos dessa escola me procuraram pedindo para que retomássemos as aulas e assim demos inicio ao projeto, que é totalmente voluntário e sem fins lucrativos.”

Segundo o professor, a ideia é aumentar o projeto no próximo ano, oferecendo aulas a mais alunos. “O prefeito João Dado e o vereador Hery Kattwinkel prometeu nos ajudar, cedendo um espaço maior para que possamos atender o grande número que pessoas que nos procuram em busca das aulas.”

A equipe é filiada a Confederação Brasileira de Muay Thai e a Confederação Brasileira de Kickboxing. Entretanto, o instrutor ressalta que o objetivo do projeto é ensinar as artes marciais e auxiliar na qualidade de vida daqueles que as praticam. “Nós não temos o intuito de participar de nenhuma competição.”

Com diversos aficionados mundo afora, o muay thai utiliza oito armas de combate: punhos, cotovelos, joelhos e canelas. As atividades aeróbicas melhoram o condicionamento físico e fortalecem toda a musculatura. Diferentemente da musculação, os treinos envolvem rotinas diversas de golpes e outros exercícios físicos, como corrida, flexões e abdominais.

Problemas de saúde não impedem a inscrição nas aulas da arte marcial tailandesa. Mas, antes de começar qualquer atividade física, é importante procurar um médico e realizar uma boa avaliação. Mesmo com tudo em ordem, alguns cuidados básicos sempre evitam lesões, principalmente nas primeiras sessões de treinamento. Para afastar os perrengues físicos, nada melhor do que atentar para as orientações do professor e, paralelamente, procurar uma dieta equilibrada.