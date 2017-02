Ponto de Vista: A.C. de Camargo

Diretores da Associação Comercial tem se valido, em suas reuniões com autoridades, do Executivo e do Legislativo, dos dados obtidos através de levantamento feito na área mais central da cidade, para apontar as dificuldades encontradas pelo comércio, tanto assim que quase uma centena de portas comerciais está fechada no trecho que compreende as ruas São Paulo, Amazonas, Pernambuco e Sergipe, no sentido norte/sul, cortadas pelas ruas que vão da Itacolomi à Rio de Janeiro.

Estímulo

É claro que não se trata de problema exclusivo de Votuporanga. O desaquecimento da economia afeta todo o país e atinge principalmente o comércio, em todos os seus ramos de atividades. O que os integrantes da diretoria da ACV pedem é que se estudem possíveis saídas para essa situação, buscando meios de estímulo aos empreendedores.

Está mudando?

Nestes últimos dias a economia brasileira começou a dar sinais de tênue recuperação, mas, apesar de acontecer em pequena escala, não deixa de se constituir em alento. O que importa é que há sinais de recuperação no ar.

Constatação

Quem tem passado pela Rua Amazonas ultimamente, no trecho que vai da Ceará à Paraíba, pode perceber que alguns salões, há tempos fechados, estão em processo de reforma. Mudança à vista? Tomara que sim.

Mãos à obra

Na busca de respostas efetivas à necessidade de estimular novos pontos comerciais ou industriais na cidade, o novo titular da pasta de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, tem se mostrado otimista e promete botar a mão na massa.

Na raça

Dinamismo não lhe falta e sua meta é a de criar condições favoráveis para atrair novos investidores e incentivar os daqui a acreditarem no potencial da cidade e partirem para ações mais ousadas. Tanto no comércio, como na indústria, estendendo-se para o setor de serviços.

Esforço coletivo

O que é preciso é acreditar no futuro, mas principalmente que todos se imbuam de que não se pode ficar sempre na expectativa sobre o governo pode fazer. É necessário, isto sim, que cada um assuma sua parte nessa tarefa que é coletiva.

Como será

Uma pergunta que se tem ouvido na cidade de uns dias para cá: como será a próxima sessão da Câmara, segunda-feira vindoura. Os vereadores Silvio Carvalho e Dr, Hery voltarão à tribuna trocando farpas? O Dr. Ali retornará ao embate contra políticos da vizinha Fernandópolis? Aguardem o próximo capítulo.

Coisa & Tal

O votuporanguense Hideito Otuki vai receber hoje cedo homenagem especial na sede da Federação Paulista de Judô. Trata-se da entrega da faixa de 8º Dan. Ele mais do que merece pelo tanto que fez pela modalidade, aqui em Votuporanga e em todo o Estado.

Entre aspas

Celso Penha Vasconcelos, presidente da Associação Comercial sobre parceria firmada com o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência:

– Desenvolveremos diversas ações que buscam conscientizar comerciantes e comerciários sobre a importância de estarem preparado para atender pessoas com deficiência.

HOJE NA HISTÓRIA

No dia 11 de fevereiro de 1917 morria um dos maiores sanitaristas do Brasil, Oswaldo Cruz, aos 45 anos de idade. Em 1929 era assinado o Tratado de Latrão por Mussolini e o Papa Pio XI, estabelecendo a criação do Estado do Vaticano. Em 1973 Émerson Fitipaldi ganhava o primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 disputado em São Paulo. Em 1984 morria o compositor Catulo de Paula. Comemora-se hoje: Dia Nacional do Japão, Mundial do Enfermo e do Zelador.