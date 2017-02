Rede de Esgoto: Saev faz testes para realizar controle de pragas

Veneno foi aplicado em três PVs da Rua Sergipe para avaliação; se aprovado, será utilizado em mais de quatro mil poços de Votuporanga e Simonsen

Da Redação

A Saev Ambiental realizou, nesta semana, testes com venenos para a realização de controle de pragas (desratização e desbaratização) na rede de esgoto de Votuporanga. As ações foram realizadas por meio da aplicação de veneno direto nos três Poços de Visitas (PV) localizados na rua Sergipe, entre as ruas Ceará e Paraíba.

Segundo o superintendente da autarquia, Waldecy Bortoloti, o processo tem como objetivo avaliar os produtos. “Os testes estão sendo realizados para comprovar a eficiência dos produtos. Se aprovados, os venenos serão aplicados nos mais de quatro mil PVs existentes nas ruas da cidade e em Simonsen, nos próximos meses”, informou.

A desbaratização acontece por borrifação nas paredes internas dos poços, onde as baratas se concentram. Já a desratização é feita ao colocar iscas parafinadas no fundo dos PVs.

Ratos e Baratas

As baratas são insetos cosmopolitas que se adaptam em qualquer clima. Algumas das mais de 3,5 mil espécies existentes no mundo participam da rotina do homem, daí a importância sanitária que a Saev Ambiental dá em especial para a Periplaneta Americana (barata-americana – uma espécie de barata grande, dotada de asas e geralmente tendo o tamanho entre 2,5 cm a 4 cm) que vive nas tubulações, caixas de esgoto, caixas d’água, caixas de gordura, caixas de passagem, ralos etc. Elas produzem substâncias alérgicas e disseminam doenças, pois transportam micro-organismos patogênicos oriundos de locais em condições precárias de saneamento.

Já quanto aos ratos, às doenças transmitidas pelos roedores são a leptospirose, Hanta Vírose que são adquiridas através do contato com a urina de ratos contaminados; a Peste Bubônica, Pneumônica e Septicêmica que são adquiridas pelo homem através da pulga do rato; o Tifo Murino, a Febre da mordida de ratos, a Triquinose e a Salmonelose.

Divulgação