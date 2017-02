Representantes da Prefeitura de Andradina visitam o Câmpus de Votuporanga

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

O Instituto Federal de Votuporanga recebeu na última quarta-feira, 8 de fevereiro, a visita de representantes da Prefeitura de Andradina. Roberto Trevisola (Diretor do NIAP – Núcleo de Iniciação e Aperfeiçoamento Profissional da Prefeitura de Andradina) e Hugo Zamboni (Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Andradina) visitaram o câmpus com o intuito de conhecer sua infraestrutura e acertar os detalhes finais do acordo de cooperação técnica entre o IFSP e a Prefeitura de Andradina.

O acordo de cooperação visa à oferta de Cursos de Extensão do Câmpus Votuporanga do Instituto Federal aos munícipes de Andradina e região. Roberto destacou que “A Prefeitura de Andradina pretende ofertar, todo início de semestre, os cursos no câmpus Votuporanga aos munícipes de Andradina”.

Para Carlos Eduardo Maia de Oliveira (Cadu), Coordenador de Extensão, a parceria é motivo de muita satisfação. “Além de ser um grande prazer servir a comunidade externa, ao firmar esse tipo de acordo, o Instituto Federal cumpre uma de suas mais importantes missões, que é o ofertar educação com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional”, explicou.

Esse será o segundo acordo de cooperação entre o IFSP e a Prefeitura de Andradina. O primeiro acordo foi firmado com a Elektro, empresa de fornecimento de energia elétrica, para colocar em prática o projeto Escola de Eletricistas, que forma profissionais especializados na manutenção da rede elétrica.