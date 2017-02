Simplesmente  encantada…

Olga Balbo Ferreira Fontes:-

Existe um ditador popular que diz: “A honestidade e a virtude dos trouxas”. Eu particularmente não me arrependo de ser honesta, fui educada assim e tenho a plena convicção que muitas pessoas também pensam dessa forma. Estava aqui tranqüila descansando, quando uma reportagem chamou a minha atenção. Era sobre algumas pessoas lá Espírito Santo, que após saquear estabelecimentos comerciais, aproveitando-se dos últimos acontecimentos, de repente “bateu” um certo arrependimento que os fizeram ir a delegacia devolver os objetos roubados, como geladeiras, fogões, etc.

Fiquei encantada com a atitude e com um fiozinho de esperança de que nem tudo está perdido, parece que as pessoas ainda têm jeito! É… e essa não foi a única história que soube sobre esse fato curioso.

Num país repleto de corrupção, desde pequenas atitudes quotidianas expressas pelo famoso “jeitinho brasileiro” até os grandes e terríveis escândalos na política, como alguém ainda poderia acreditar que exista pessoas capazes de ir a um estabelecimento comercial, pegar um produto desejado e pagar, e tudo isso sem que ninguém esteja ali para fiscalizar? Acho isso uma coisa simplesmente incrível! Soube que isso é algo até bem comum, mas em outros países! Por exemplo na Itália, um certo supermercado chamado AUCHAM funciona assim, mas aqui… Será que isso é possível?!? A resposta é sim!

O telejornal Bom dia Brasil da Rede Globo, exibiu dias desses uma reportagem sobre o assunto ocorrido na zona rural de Delfim Moreira, no estado de Minas Gerais. Lá existe uma barraca sem vendedor, que funciona no esquema pegue e pague. Ela fica na beira da estrada, sem vigilância, e possui até uma caixinha para a própria pessoa pegar o troco, se for necessário.

A tal barraca tem várias placas explicativas do tipo: “Pegue e pague”, “Preciso vender”, “Confio na sua honestidade”, “Obrigado por ser honesto”, “Vamos mudar a imagem de que os brasileiros são desonestos” e “Você não está sendo filmado!”. O dono da barraca passa a maior parte do tempo trabalhando na terra, e por isso deixa o seu comércio sob a honestidade dos clientes. Segundo a reportagem e para nossa feliz surpresa, o negócio está dando certo!

Na minha ótica a honestidade deveria ser sempre a característica principal do ser humano, e estar presente não apenas nas pessoas, como também ser requisito básico para o governo e até para as empresas privadas. Infelizmente, nós brasileiros temos uma herança ruim. Como nos conta a história de nosso país, na colonização, eram enviados ao Brasil apenas pessoas com uma reputação não tão digna, por isso a desonestidade está tão aflorada em nossa sociedade.

Eventos como o que estão acontecendo no Brasil atualmente me deixam apreensiva, mas por outro lado feliz por saber que finalmente o povo brasileiro está dando um basta neste ponto e mostrando que a colonização já passou, que o povo brasileiro merece e quer fazer deste país um lugar melhor e que quem pratica a desonestidade não ficará mais impune.

Das manifestações, sou contrária apenas ao vandalismo, pois acredito que podemos protestar e sermos ouvidos sem a necessidade de violência ou de quebra quebra, porém compreendo que como tudo é novidade, nós ainda estamos tateando e nos adaptando. Mas devemos ir em frente e sempre que surgir algo que contrarie este valor, sair às ruas e protestar, pois isso é sinal de maturidade, de inconformismo e de que o brasileiro finalmente está começando a tomar as rédeas do próprio país.

