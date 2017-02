Ziriguidum: Dado estuda parceria para carnaval 2018

Prefeito se comprometeu a avaliar a possibilidade de uma parceria entre Prefeitura e o grupo Oba!; em coletiva, ainda foi confirmado o Concha Folia

MAÍRA PETRUZ

Se, para este ano, a Prefeitura anunciou o tão esperado carnaval popular, para o próximo, a festa promete ser ainda maior. O atual prefeito, João Dado, prometeu, durante a coletiva de imprensa realizada ontem no Centro de Informações Turísticas, que estudará a possibilidade de uma parceria entre a prefeitura e o grupo Oba!, responsável por uma das maiores festas do estado.

Dado conta que a ideia é que o grupo ceda o espaço onde é realizada a festa, durante o dia, para que a população também possa participar de uma parte do evento. O prefeito relatou ainda que o modelo de festa escolhido para esse ano deu-se devido ao curto prazo de tempo de sua atuação frente à prefeitura.

Relembre

Há alguns anos, o grupo tentou firmar parceria com a prefeitura para a realização da festa. Na época, em meio à polêmica, a secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, relatou que, em 2014 houve uma reunião com o vereador Matheus Rodero, na condição de empresário do ramo de eventos e sócio do Bloco Oba!, mas a única proposta apresentada por ele foi a de intermediar, através de sua empresa, a contratação de shows, cujos custos seriam pagos com recursos públicos da Prefeitura. Devido ao alto investimento financeiro que isso demandaria, naquele ano a Secretaria optou pela realização do carnaval de rua, com o desfile ​​das escolas de samba.