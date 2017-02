Arcebispo: Dom Paulo lança 2º livro em Votuporanga

Publicação reúne seus cem primeiros artigos, dos mais de mil já publicados; Encontro será no Centro de Eventos Nossa Senhora Aparecida

Mariana Biork

Dom Paulo Mendes Peixoto, atualmente Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Uberaba, lança, em março, seu mais novo livro. Intitulado “Valores para a Vida – Reflexões”, a obra dá destaque para os seus cem primeiros artigos, dos mais de mil publicados em jornais, revista e internet, durante os seus 37 anos de ministério presbiteral.

O religioso estará em Votuporanga e região no dia 5 de março para a divulgação de sua nova obra literária. No período da manhã, da 8h às 9h, Dom Paulo estará na sede da REDEVIDA De Televisão, em São José do Rio Preto. No período da tarde, ele estará em Votuporanga para uma sessão de autógrafos e para o Chá Beneficente promovido pela Catedral de Nossa Senhora Aparecida da Diocese de Votuporanga. O encontro será realizado a partir das 14h30, no Centro de Eventos Nossa Senhora Aparecida.

Os cem artigos transcritos no livro foram escritos na cidade de Carangola, MG, no período de 1988 a 1991, seguindo o momento da Igreja e do mundo naquela época. Nesse tempo, Dom Paulo era Pároco da Paróquia de Santa Luzia, em Minas Gerais, e publicava seus artigos em jornais da cidade, principalmente na Folha da Mata, de propriedade do jornalista Albino Neve.

O livro propõe uma leitura atenta, que pode ajudar o leitor ampliar seu conhecimento e acompanhar a trajetória da Igreja e do mundo naquele período, confrontando-o com os tempos de hoje.

Dom Paulo Mendes Peixoto nasceu aos 25 de fevereiro de 1951, na cidade de Imbé de Minas-MG. Nos seus 10 anos de sacerdote, prestou relevantes serviços na Diocese de Caratinga como Ecônomo do Seminário Diocesano; Diretor Espiritual do Seminário Diocesano; Diretor Espiritual do Seminário Propedêutico de Caratinga; Professor de Direito Pastoral no Seminário Diocesano; Professor de Introdução ao Mistério da Salvação no Propedêutico; Capelão do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga; Membro do Conselho Presbiteral e do Colégio dos Consultores.

Ele também foi representante dos Presbíteros da Diocese durante oito anos; Juiz Auditor na Câmara Auxiliar da Diocese de Caratinga; Programas Religiosos diários em rádios; Colunista mensal da Revista Diretrizes da Diocese de Caratinga; Membro da Equipe de Redação do Roteiro dos Grupos de Reflexão; além dos Trabalhos como Pároco ou Administrador Paroquial em onze paróquias. Foi Secretário da Sociedade Brasileira de Canonistas em três gestões.

Em 25 de fevereiro de 2006 foi ordenado bispo, pelas mãos de Dom Hélio Gonçalves Heleno, bispo de Caratinga, para a Diocese de São José do Rio Preto. Tornou-se o bispo responsável pela Rede Vida de Televisão e bispo referencial para a Animação Bíblico-Catequética do Regional Sul 1 da CNBB. No dia 7 de março de 2012 foi nomeado pelo Papa Bento XVI arcebispo da Arquidiocese de Uberaba.