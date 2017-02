EUA: Trump considera possibilidade de emitir novo decreto sobre imigração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na última sexta-feira (10) a jornalistas a bordo do avião Air Force One que não descarta a assinatura de um novo decreto sobre imigração, diante da nova suspensão judicial da ordem assinada há duas semanas.

“A parte ruim é que leva um tempo legal, mas vamos ganhar essa batalha. Nós também temos um monte de outras opções, incluindo a apresentação de uma nova ordem [executiva]”, afirmou o presidente.

Consultado sobre se planeja emitir uma nova ordem, Trump disse que é uma possibilidade. “Precisamos agir rapidamente por questões de segurança, de forma que poderia muito bem ser feita”, declarou.

Na noite de quinta-feira (9), o Tribunal de Apelações do Nono Circuito, em São Francisco, manteve a suspensão do decreto presidencial que causou comoção no país e no mundo ao proibir a entrada de refugiados de todas as nacionalidades e de pessoas oriundas de sete países de maioria muçulmana.

Nesse sentido, Trump disse que sua equipe aguardará até a próxima semana para dar seu próximo passo. “Talvez na segunda (13), ou terça-feira (14)”, comentou.