Fernandópolis: Prefeitura altera local de prova para seleção de estagiários

A Prefeitura de Fernandópolis e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) alteraram o local para a aplicação da prova de seleção de estagiários, que acontecerá dia 19 de fevereiro, a partir das 9 horas, na FEF (Fundação Educacional de Fernandópolis).

Inicialmente, a avaliação seria na Escola Municipal Coronel Francisco Arnaldo da Silva, porém, devido ao grande número de inscritos e também por as escolas da rede municipal de ensino não comportarem todos em um único local para a realização das provas, foi preciso fazer a alteração para a FEF.

Cerca de 950 universitários se inscreveram e devem ficar atentos à alteração de local, porque o atraso implica na desclassificação. O valor da bolsa-auxílio para os contratados, tanto a nível técnico como superior, é de R$ 937,00 com jornada de seis horas diárias de atividades. Os aprovados vão preencher o cadastro reserva de contratações que vierem a surgir no prazo de validade do Processo Seletivo de acordo com a necessidade da administração.

Provas

Promovido pela Prefeitura de Fernandópolis, juntamente com CIEE, o processo seletivo será realizado no dia 19 de fevereiro, às 9h, FEF, na avenida Teotônio Vilela, s/n, campus universitário. A prova será composta por avaliação objetiva, de caráter eliminatório e classificatório com 30 questões de múltipla escolha nas disciplinas de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais / Atualidades.

Participam da avaliação estudantes dos cursos técnicos em: Informática, Secretariado, Contabilidade, Enfermagem e Farmácia; e também os que cursam as graduações em Administração, Arquitetura, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Direito, Farmácia, Jornalismo, Matemática, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Serviço Social, Agronomia, Medicina Veterinária, Ciências Contábeis e Letras.