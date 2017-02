Ladrão chama guincho para furtar carro

Um caso inusitado foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto na manhã de ontem. Um caminhão de guincho foi chamado para remover um veículo que estava quebrado próximo a Santa Casa da cidade, no bairro Boa Vista.

No local, o suposto dono auxiliou na remoção e o veículo foi levado até a casa dele, também no bairro Boa Vista. Mas na verdade, o homem estava furtando o carro.

Um amigo da vítima viu quando o carro estava sendo removido e avisou ela. A mulher é enfermeira do hospital. Como ele tinha anotado o telefone do caminhão do guincho, eles ligaram para o motorista e falaram o que tinha acontecido.

O dono do guincho, junto com a enfermeira foram até a casa onde o carro tinha sido deixado. A vítima reconheceu o veículo sendo o dela e então chamaram a polícia. O rapaz confessou o crime e ele já estava retirando várias peças do veículo.

Todos os envolvidos foram levados para a Central de Flagrantes. Segundo a polícia, esse tipo de crime nunca tinha sido registrado na cidade.