Presidentes da Junta Militar tomam posse

João Dado e prefeitos de outras 16 cidades da região foram empossados obedecendo à Lei do Serviço Militar

Mariana Biork

O prefeito João Dado e mais 16 chefes do Poder Executivo das cidades que pertencem à circunscrição da 18ª Delegacia foram empossados como presidentes das JSMs – Juntas de Serviço Militar de seus respectivos municípios, em uma cerimônia cívico-militar, realizada no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

Obedecendo à Lei do Serviço Militar, os prefeitos fizeram o juramento e assinaram o Compromisso de Posse, se comprometendo em fazer cumprir deveres relativos ao serviço militar. Participaram da cerimônia os prefeitos das cidades de Votuporanga, Alvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Lourdes, Magda, Monções, Nhandeara, Nova Luziânia, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Turiuba e Valentim Gentil.

“O Exército Brasileiro encontra entre os dez maiores exércitos do mundo, em profissionalismo e efetivo. Mas tudo isso ocorre, primeiramente, com preparo desse exército e isso começa com o alistamento e a colocação do jovem para prestar o serviço militar, e isso acontece com o apoio dos prefeitos através de suas juntas militares. A importância que o prefeito tem na formação do exercito brasileiro é muito grande, o exército é o que é hoje porque os presidentes das juntas cumprem com a sua missão”, disse tenente-coronel Anibal Silva Batista, chefe da 5ª Circunscrição de Serviço Militar, de Ribeirão Preto, condutor da solenidade.

Para o prefeito João Dado, ser presidente da Junta do Serviço Militar é uma responsabilidade com o país. “Somo nós que vamos implementar a infraestrutura necessária e suficiente para a formação dos nossos jovens. Em Votuporanga nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que os nossos jovens cumpram com seu dever de servir a sua pátria.”

Junta de Serviço Militar

A JSM é um órgão de Serviço Militar, mobiliado com pessoal e material fornecidos pela Prefeitura, com secretário de Junta, designado pelo prefeito, que também é o presidente e responsável pela Junta. A coordenação, orientação e apoio da JSM pertencem à Delegacia de Serviço Militar, da 5ª Circunscrição de Serviço Militar e do Exército Brasileiro.

Cabe à JSM executar os trabalhos relativos ao alistamento, o preparo e à execução da mobilização e o controle da reserva, além de emitir a segunda via de documentações, declarações e certidões, bem como assegurar ao cidadão a regularização de sua situação perante o Serviço Militar.

Fotos: Mariana Biork