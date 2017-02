Salve a culinária brasileira, salve, salve!

Juarez Duarte Paes Jr

A culinária brasileira, assim como algumas outras de culturas diversas, pode ser considerada incomparável, única, dona de peculiaridades que apesar trazer no seu DNA traços miscigenados ao longo de 500 anos, da mesma forma que assimilou e incorporou, transformou a cozinha europeia lá no seu berço, começando pela portuguesa.

O acesso às especiarias trazidas pelos navegadores lusitanos do Oriente, principalmente os oriundos da China e Índia, unidos aos ingredientes das culinárias africana e indígena amazônica, pantaneira e as espalhadas pela mata-atlântica deram origem a genética marcante da culinária nativa brasileira.).

Peixes, frutos do mar, carne de caça de uma fauna rica em variedade de espécies, assim como uma flora generosa e farta de frutas, verduras, legumes e temperos como o urucum e as pimentas selvagens, aqui já estavam quando Cabral ancorou em Porto Seguro.

Tudo isso, sem jamais, até então, agredir ou colocar em risco o equilíbrio ambiental, se baseando a futura formação nas trocas alimentares, a junção de experiências de vida, etnias, culturas, miscigenação de gostos, formas e aromas, que deram origem a uma nova e rica cultura culinária, que futuramente despertaria a curiosidade e um grande interesse dos grandes Chefs.

Nossa culinária herdou dos índios a farinha de mandioca, as técnicas de cocção em folhas de bananeira, as diversas receitas com base no milho, a paçoca de carne seca ou peixe seco, e ainda, a moderação no uso do sal e dos condimentos, a cozinha com forno e fogão, a utilização de utensílios de cerâmica, o consumo de alimentos frescos, e as comidas temperadas pelas mãos das índias nativas, enfim, todo um legado que enriqueceu a cozinha nacional.

A colonização, além do requinte, trouxe através dos seus navegadores o coco, o sal, a canela em pó, o açúcar e receitas como o sarapatel, o sarrabulho, a panelada, a buchada e o cozido, que ao contrário do que a maioria imagina, não são pratos da culinária africana, mas do acervo gastronômico português.

Os doces também têm lá o seu pé na pátria de Camões: pudim de iaiá, arrufos de sinhá, bolo de noiva, pudim de veludo, porém, é aí que a contribuição mourisca e africana começa a influenciar com seus alfenins e cuscuzes, além de frutas como a manga, a jaca, a fruta-pão e a carambola, que foram trazidas desde o Oriente, com escalas pontuais no caminho até o Brasil.

A feijoada tem sua base no cozido português, adaptada nas senzalas para até chegar ao formato atual, uma vez que os escravos não contavam com os cortes nobres suínos.

Hoje a feijoada é um prato que pode ser preparado à moda carioca, mineira, baiana e nortista, no entanto, a considerada autenticamente brasileira leva: feijão preto, toucinho de fumeiro, paio, linguiças portuguesa e/ou calabresa, outras carnes de porco salgadas e/ou defumadas (orelhas, rabo, pés, costelas) e carnes secas (de charque), temperos frescos e secos, acompanhada de arroz branco, farofa, rodelas de laranja, torresmo, folhas de couve refogada f no alho e óleo, e uma boa cachaça da terra e para o golpe de misericórdia: quindim.

A presença africana na mesa brasileira tem no dendê e na pimenta (não as nativas, usadas pelos índios, mas a malagueta, trazida pelos negros da África) os seus grandes representantes. A palmeira de onde se extrai o azeite veio da África para o Brasil, nas primeiras décadas do século XVI. Todos os pratos trazidos do continente africano foram repaginados pelos brasileiros legítimos, de fato e de direito que passaram a usar o azeite de dendê juntamente com os ingredientes nativos.

Pratos como o caruru tem origem africana, embora mantendo a denominação indígena, sofreu alterações na receita original com a introdução da galinha, peixe, carne de boi, ou crustáceo. A integração e mistura de culturas, somados a imigração de europeus intensificada a partir do final do século 19 e espalhada por todas as regiões do país, formatou o que é hoje a rica e incomparável culinária brasileira. Salve, salve!

PAVÊ DE SORVETE COM BOMBONS:

Você vai precisar de : -1 xícara de chá de sorvete de chocolate ou carioca; -1 xícara de chá de sorvete de creme ou carioca; -1 xícara de chá de sorvete de flocos; -2 latas de creme de leite geladas e sem soro; -2 colheres de sopa de chocolate em pó (não serve achocolatado) do padre; -1/2 xícara de chocolate ao leite picado; -12 bombons sonho de valsa ou serenata de amor quebrados grosseiramente; -1 xícara de chá de morango picado; -1 xícara de chá de chocolate branco picado; – mais alguns bombons para decorar.