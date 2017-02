São Cosme: Desfavelamento deve ser concluído até novembro

Empresa que assumiu a obra precisa concluir cerca de 30% do projeto; enquanto isso, no Matarazzo, a história está longe de ter um fim

Fernanda Ribeiro Ishikawa

A novela do desfavelamento do bairro São Cosme pode terminar este ano. O projeto de construção de 22 unidades habitacionais, iniciado em 2012, passou por vários impasses. A previsão inicial era entregar as casas no primeiro semestre de 2014, prazo que foi adiado para junho de 2015. Agora, a Prefeitura de Votuporanga prevê para novembro a finalização da obra.

Por meio de nota, a administração informa que “uma nova licitação precisou ser feita para conclusão da obra do desfavelamento do São Lucas [São Cosme]. A empresa que assumiu os trabalhos precisa completar cerca de 30% do restante do projeto, o que corresponde a R$ 520 mil, valor atualizado de acordo com nova planilha orçamentária levando em conta os atuais índices de inflação e a valorização do mercado”.

O valor inicial era de R$ 1.188 milhão onde foram executados 70% e o restante foi licitado para a atual empresa que tem até novembro para concluir o serviço. “No entanto, o prefeito João Dado pediu o máximo de empenho da empreiteira para tentar concluir antes do prazo previsto no atual contrato”.

A Prefeitura ressalta que a obra é custeada integralmente pela CDHU e a contrapartida do município foi a doação da área. “Ressalta-se também que todos os moradores a serem contemplados estão devidamente realocados”.

3-1: Projeto de desfavelamento do São Cosme iniciou-se em 2012; obra pode ser concluída este ano

André Luiz D. Takahashi/ 25-05-12