Série A2: CAV conta com força máxima para hoje

O CAV joga contra o Juventus em busca da segunda vitória na terceira divisão do futebol paulista

Sem problemas de contusão ou de cartão, o treinador Ito Roque, do Votuporanguense, tem todo o elenco à disposição para o próximo desafio do time, que será contra o Juventus, hoje, às 10h, na Rua Javari, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

“É o terceiro jogo que poderei contar com todos, o que é importante, já que, além de promover o encaixe da equipe, passa ainda mais confiança aos jogadores”, explica Ito, que fala sobre a semana de preparação.

“A preparação está sendo ótima, pois tivemos a semana toda para trabalhar. Após a vitória sobre o Barretos e com o time ganhando um equilíbrio maior, priorizamos trabalhar cada parte específica dos nossos setores”, revela.

Com dois pontos somados, o Votuporanguense é o 13º colocado do Campeonato Paulista da Série A2. O Juventus é o 18º, com um.

Dessa forma, o time titular do CAV para essa partida deve ser formado por: Gatti; Douglas, Marcão, Marcelo Godri e Felipe Gregory; Xaves, Diogo Marzagão, Paulo Henrique e Paulo Josué (Kleber); Thiago Miracema (Makanaki) e Nathan (Elvinho).