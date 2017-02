Faleceu por volta das 10h de sexta-feira, dia 10 de fevereiro, na Santa Casa de Votuporanga, o construtor Cicero de Oliveira, de 63 anos. Casado com Isaura Aparecida Correa de Oliveira, deixa os filhos Claudia de Oliveira, Claudio Luis de Oliveira, Cícero de Oliveira Junior e Ana Paula de Oliveira. Natural de Tanabi, teve como último endereço à Avenida Cuiabá, 4880, no bairro Jardim Bom Clima, em Votuporanga. O sepultamento aconteceu ontem, às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.