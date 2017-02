IFSP oferece curso de inglês

Instituição oferece 25 vagas, destinadas aos interessados que tenham idade mínima de 15 anos e possuam conhecimentos básicos da língua inglesa

Mariana Biork

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus Votuporanga, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para o Curso de Extensão Inglês para Iniciantes II. A seleção consiste na classificação dos candidatos mediante a realização de processo seletivo, sem cobrança de taxa de inscrição.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site na instituição até essa sexta-feira, 17 de fevereiro. A ficha de inscrição deve ser impressa, assinada e entregue pessoalmente ou por meio de procuração individua na Coordenadoria de Extensão do Campus Votuporanga, das 8h às 20h.

O Processo Seletivo destina-se exclusivamente aos candidatos que tenham idade mínima de 15 anos, possuam Ensino Fundamental completo e conhecimentos básicos da língua inglesa. O curso terá a duração de 40 horas, com 25 vagas oferecidas. Ele será realizado às quartas-feiras, entre 08 de março a 21 de junho de 2017, no período noturno, das 18h30 às 21h.

A seleção consistirá em uma prova com 25 questões no formato de múltipla escolha, de caráter classificatória e eliminatória, contemplando conhecimentos básicos de Língua Inglesa, como cumprimentos, descrição de pessoas, atividades atuais e interpretações textuais. A prova será realizada no dia 22 de fevereiro (quarta-feira), das 19h às 21h, nas dependências do IFSP – Campus Votuporanga.

A relação de candidatos habilitados para matrícula em 1ª chamada, assim como a lista de espera, será divulgado no dia 03 de março, no mural da guarita do IFSP – Campus Votuporanga e no site da instituição. Os candidatos habilitados para matrícula deverão comparecer a Coordenadoria de Extensão do Instituto Federal nos dias 06 e 07 de março de 2017, das 8h às 20h.

O Campus Votuporanga está situado na Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014, Cep 15503-110, Bairro Pozzobon.