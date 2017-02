E SRA. PREMA VIDA:-

Otávio e Jacira Ferrari Moraes, mestres Reikianos independentes, na harmonia entre seu espaço holístico e almas evoluídas, trabalhando em benefício da vida e seus valores existenciais

#SELFIEDODIA

Quem abre a coluna do dia é a eterna namorada do comunicador Wender Rodrigues e aniversariante de amanhã Jéssica de Paulo Rodrigues. A comemoração foi reservada para alguns amigos, nesta tarde de muito sorvete para suportar o climinha esturricante

Mariana Rocha

Marizi Geanezi ligada nos clicks em recente entrega filantrópica no auditório da ACV

“BIXO SOLTO”

Pelas ruas mais movimentadas do comércio é que Antôniodo Valle Silva esteve arrecadando uns troquinhos no tradicional (e saudável) trote com amigos de escola e de vida. Seu destino agora é a FEA/USP – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Voa Tonhão!

Walmir e Katia Dornelas estiveram na cidade maravilhosa aproveitando as novidades na Convenção Ipiranga 2017

NOTINHAS

ALALAÔ!

Para incentivar a formação de blocos de rua neste ano em que a nova gestão decidiu dar um up no carnaval popular e gratuito com o CONCHA FOLIA 2017, a secretaria da cultura entrou na dança, oferecendo oficinas de instrumentos, ritmo e percussão e construção de adereços no Centro de Cultura e Turismo.

Hoje:

Das 10h às 12h tem confecção de instrumentos com materiais recicláveis ou alternativos;

Das 14h às 16h, confecção de adereços carnavalescos;

E das 18h às 20h, aulas de ritmo e percussão.

Sábado e domingo que vem tem repeteco!

ENTRE MULHERES…

Já começaram a serem entregues os convites para o 2º Encontro de Mulheres da ACV. O evento, organizado pela Associação Comercial, acontece dia 17 de fevereiro, às 18 horas, no auditório da entidade. A embaixadora da “Escola de Você” na cidade, Grazi Cavenhaghi, abordará o tema “Qual é a sua imagem?”. A reunião é gratuita e aberta a todas, mas as inscrições são limitadas, tem que ligar no 3426-4044

OBA SUSTENTÁVEL

Durante os quatro dias de festa isso passa despercebido, mas você já parou para pensar a quantidade de lixo gerado em um grande festival e qual o destino desse lixo? Pensando nisso, a organização do Oba Festival 2017 fechou parceria com a empresa Greenhub – Assessoria de sustentabilidade e certificação – que executarão ações ecologicamente corretas, fornecendo lixeiras e cuidando da separação e fim dos materiais descartados. Tudo isso enquanto você pula que nem pipoca, olha que beleza!