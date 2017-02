Paulo Eduardo de Mattos Stipp

“… para evitar o pecado dos pecados, o pecado entre todos imperdoável: Anacronismo” (FEBVRE, Lucien. O problema da incredulidade no século XVI)

Nem toda história tem final feliz. Nem toda história tem começo, meio e fim. Nem toda história começa com “era uma vez”, ou termina com “viveram felizes para sempre”. Nem toda história se conclui com “chave de ouro”. Nem toda história é verdadeira. Nem toda história é verossímil. Nem toda história é. Nem toda história.

Existem histórias que fogem do fluxo da consciência e a narrativa acaba se alojando em um universo paralelo, em outro tempo e espaço. Uma história que é outra história.

Algo parecido com isso é o que deve ter acontecido em meados da década de 2010. O descarrilamento da história que jogou a humanidade em outra dimensão. Outros tempos e espaços.

Houve quem em 2016 profetizasse que o ano não acabaria nunca.

Para surpresa de todos, veio o Réveillon e a vida das pessoas seguiu seu curso normalmente. Quer dizer, normalmente é força de expressão, pois assim como o écran de um computador bugado, a vida apresentava umas telas azuis e entravam em looping. As histórias de vidas se embaralhavam, se confundiam. Tempo e espaço se sobrepunham. A crônica da existência brasílica em bizarra atemporalidade.

Deixe-me tentar recuperar o fio da meada. Que Heródoto de Halicarnasso nos proteja.

Como toda boa história, essa também começou na Grécia. Após um longo período de Tirania (Pisístrato, Hípias, Hiparco, Iságoras) vivia-se a consolidação da democracia. A diversidade de opiniões se resolvia no voto. Os embates se polarizando: a retórica socrática da Filosofia, contra os sofistas que vendiam seus argumentos. A polarização política se intensificava. O voto sendo desrespeitado. Era impossível agradar gregos e baianos. “Foi o nordeste que votou nela”, diziam os mais desajuizados.

A estratégia grega foi mandar um gigantesco pato de borracha à Troia-paulistana. Em seu interior guerreiros munidos de panelas até os dentes aguardavam o momento certo para o golpe.

A grande relevância desse acontecimento para a História fez com que Tucídides escrevesse sobre o período com concisão e imparcialidade. Moral da história, seu relato ficou encalhado nas bancas e livrarias da cidade. Mais do que o fato, vigorava o boato. A verdade poderia assumir várias versões. O Partido da Imprensa Golpista recrutou os sofistas para consolidar falsas verdades.

Pedaladas, pedalinhos e Power points. Arranha-céus a arranhar imagens. Solaris: uma russa ficção científica de Andrei Tarkovski? Ou La vue: um patrimônio imaterial da cultura abaianonacional? La vue ou Foch Avenue? Com certeza, Atibaia. Um manancial de águas saudáveis à conspiração. Tupinãodá!

Mesmo sem provas, mas com forte convicção, César se separou de sua esposa Pompéia, afirmando que “minha esposa não deve estar nem sob suspeita” e popularizou a crença de que “À mulher de César não basta ser honesta, deve parecer” bela, recatada e do lar.

A trança de Marcela escovada a contrapelo revelou a basta cabeleira em empoada peruca de Maria Antonieta. Proibida pelo marido de dar declarações, raquearam suas mensagens virtuais. Longe do povo, incompreensível frente à turba revoltosa, a bela sentenciava: “Se não tem pão, que comam brioches!”

Por essa e outras, ruiu-se a Bastilha. Presos em insidiosa revolta. Briga de facções em consonância com o sistema. Guilhotina apache a escalpelar perucas. O Robespierre revela-se plagiador e careca. Fora as chacinas, o holocausto e o caos, tudo está sob controle. O aparelho de repressão de convulsões sociais, depois de se convulsionar, voltará a reprimir. A culpa é das mulheres.

As esposas dos bravos guerreiros se amotinaram as portas das muralhas de Atenas. A briga fratricida enfraquecia espartanos e atenienses, deixando-os a mercê dos persas. A ateniense Lisístrata comandou todas as mulheres em uma greve de sexo. Seus maridos, heróis e amantes ficariam a seco. O apelo das mulheres que paralisavam os quartéis se aproximava da pauta de especialistas em segurança pública e de boa parcela dos policiais gregos, favoráveis à desmilitarização da força pública.

Regurgitados pelo pato de plástico, os guerreiros paneleiros travestidos em homens de bem, pilham, assaltam e saqueiam seus vizinhos. Com o fim da corrupção institui-se o crime. A contravenção como norma em um governo de bandidos.

Por fim, um último suspiro do siliconado pato. A cloaca se abre em um gigantesco orifício e nos agracia com falaciosas figuras: Kim diria, um guerrilheiro mal esboçado de Che Guevara empunha sua portentosa caneta na Falha de S. Paulo; outro esboço mal feito de guerreiro, um Zumbi dos Palmares possuído pelo poder “whitificador” de Michael Jackson, decreta o fim dos feriados de consciência negra (Holiday e o fim do feriado…. Holiday é o fim do feriado…. Holiday é o fim…); e, por último, em um grande desarranjo intestinal, o pato expele o autêntico, o único, Alexandre, o Grande. Medíocre ator pornô a legislar normas morais e a boa educação: Escola sem Partido! O fim da História…

O biênio 2016/2017 entra em looping. Um vírus chamado “Cavalo de Tróia” suspende a obrigatoriedade do ensino de História no Ensino Médio. Foi a dita e dura intervenção militar que acabou com a distinção entre História e estória. A História em histriônica histeria. Narrativas fora dos eixos.

Um estorvo de estória.