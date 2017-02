Faleceu no sábado, por volta das 10h55, na Santa Casa de Votuporanga, a senhora Antonia Bispo de Almeida Amorim, 80 anos, viúva, do lar. Natural de Riacho de Anta- BA. Deixa os filhos: Manoel, Marlene, Paulo, Marley, Isabel, Luiz e Maria. Teve como último endereço a Rua: Armelindo Brunini, 2274- Pozzobon. O seu sepultamento no domingo, às 10h, no Cemitério de Simonsen.