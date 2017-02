Buracos na 27: Jovem se fere em acidente de moto

Condutora perdeu o controle de direção ao passar por um buraco ; Prefeitura culpa umidade do solo pelo atraso no início das obras na 27

MAÍRA PETRUZ

Uma jovem motociclista ficou ferida após sofrer uma queda com a motocicleta que ela conduzia pela vicinal “Adriano Pedro Assi”, a conhecida Estrada do 27, que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul. Segundo informações, a condutora seguia sentido Sebastianópolis a Votuporanga, quando perdeu o controle de direção ao passar por um buraco e acabou caindo.

Usuários da via que passavam pelo local auxiliaram no resgate da jovem e acionaram o Samu. A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento.

Fotos da motocicleta foram postadas em um grupo de discussões no Facebook e causaram revolta dos usuários. O problema é que a estrada é constante alvo de reclamações devido ao seu péssimo estado.

Um dos usuários criticou a situação da estrada e comparou a vicinal que liga o município à Parisi, por onde uma centena de foliões passarão durante os quatro dias de carnaval, para chegar ao recinto da festa. “Todos os dias mais de 10 ônibus levam trabalhadores de Votuporanga pra usina, fora os carros e motos. São centenas de trabalhadores e moradores rurais abandonados pelo poder público, mas vai ter carnaval e lá no recinto está tudo 100% asfaltado, segurança, iluminação”, disse.

Há pouco mais de duas semanas, o prefeito João Dado convocou a imprensa para acompanhar a assinatura do contrato da ordem de serviço, que autorizava o começo da reforma da vicinal. Na época foi relatado que as obras começariam imediatamente, porém, até o momento a empresa ainda não deu início aos trabalhos.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Votuporanga que, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que, apesar da ordem de serviço para o início das obras de recuperação da Estrada Vicinal “Adriano Pedro Assi”, conhecida como a Estrada do 27, ter sido autorizada pelo prefeito João Dado, a Secretaria de Obras aguarda o fim do período de chuvas.

A umidade no solo impede o início da obra, sendo necessário que o tempo permaneça estável por alguns dias, para que a água seja devidamente absorvida. “As condições do tempo são fatores determinantes para que o serviço tenha andamento e qualidade”.

Foto: Reprodução/ Facebook