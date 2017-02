Cão morre após ser atropelado na Av. 9 de Julho

MAÍRA PETRUZ:-

Dois acidentes deixaram motociclistas feridos em Votuporanga no último final de semana. Em uma das ocorrências, um cachorro morreu após ser atropelado por uma motocicleta, na Avenida 9 de Julho, sentido centro/bairro.

A motorista ficou ferida e precisou ser socorrida por uma unidade de resgate e encaminhada à UPA. A cadela faleceu no local.

Fratura

Uma mulher de 35 anos ficou ferida após um acidente na rua João Reganin, cruzamento com a avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon. A vítima, que conduzia a motocicleta, foi interceptada por um veículo que cruzou a avenida.

Com o impacto na lateral do automóvel, ela foi lançada contra o muro de uma casa, sofrendo traumas na cabeça e fratura exposta em perna. O motorista fugiu do local sem prestar socorro, mas foi localizado pela PM e levado para a Central de Flagrantes.

A motociclista que foi arremessada contra um muro sofreu lesões, fratura e várias escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida e levada pelo Samu à Santa Casa.