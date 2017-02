Cavalo volta ao CAV após suspensão do TJD

Após quatro jogos de fora da Série A2 do Campeonato Paulista cumprindo as últimas partidas de suspensão impostas pelo TJD da Federação Paulista de Futebol, o atacante Anderson Cavalo finalmente está livre para voltar a jogar pelo Votuporanguense. Nos últimos dias, o atleta treinou forte e disse estar preparado como nunca para voltar a vestir a camisa alvinegra.

Cavalo deve voltar ao time nesta quarta-feira, contra o Sertãozinho, às 16 horas, no estádio Plínio Marin, em Votuporanga. A escalação dele depende apenas do aval do técnico Ito Roque. O CAV vive um momento delicado na competição, somando uma vitória e três derrotas na competição.

“Estou me preparando como acredito que eu que nunca me preparei”, afirma. Anderson acredita que “o Campeonato Paulista da A2 é muito competitivo, difícil, onde não pode dar mole. Tem que sempre pontuar”.

Segundo maior artilheiro do Votuporanguense, o atacante aposta na qualidade do time. “O elenco é muito bom e vai evoluir e adquirir maior confiança a cada dia. Acredito que iremos fazer um grande campeonato”.

Com 30 anos, o atleta tem passagens por vários clubes, como Bandeirante de Birigui, Guarani, Olé Brasil, Votoraty, América de Natal, São Bento, Grêmio Novorizontino, Marília, Botafogo da Paraíba, Linense e agora, Votuporanguense.