Comerciários: Dado explica árvores suprimidas em praça

Mariana Biork:-

Em reunião com vereadores e imprensa, o prefeito João Dado apresentou o projeto de construção da Praça Adilson Francisco Souza Ribeiro, localizada no Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio, entre as ruas Dozulino Antônio Bassan, João Romani e Manoel Amatti Ramon Luquez, no bairro Comerciários.

Na oportunidade, Dado desmentiu boatos a respeito da supressão e o plantio de árvores no local. Em uma publicação que circulou nas redes sociais neste fim de semana, diversos munícipes demonstraram sua indignação ao presenciarem árvores cortadas no local em que será a Praça Adilson Francisco Souza Ribeiro.

“Eu e com certeza todos os moradores do nosso bairro estamos ainda sem entender o porquê dessa atitude que por nós poderia ser evitada. A Prefeitura nos cobra em tantas coisas e simplesmente pode fazer o que bem entende com a cidade”, disse uma moradora, enquanto outro munícipe complementou dizendo que “uma poda bem planejada seria o suficiente. Foi péssimo exemplo por parte do município.”

Entretanto, o prefeito explicou que 25 árvores da localidade foram suprimidas como serviço preliminar para obras, após vistoria para suspenção realizadas pela Saev Ambiental e o Departamento de Topografia e Gestão de Projetos. “Os motivos são vários: árvores secas, com cupim, espécies que comprometem instalações hidráulicas e elétricas e acessibilidade da calçada, risco de queda com construção da calçada e em desacordo com o nível das áreas de passeio para dar funcionalidade na obra.”

O prefeito ainda explicou que a Prefeitura irá plantar outras mudas no lugar das arvores que foram suprimidas. Ao todo, serão plantadas 132 novas árvores das espécies palmeira jerivá (11 unidades), palmeira indaiá (11), mussaenda (25), pata de vaca (29), ipê amarelo (15), ipê roxo de bola (9), pau ferro (8), pau-brasil (7), tipuana (11) e caroba (6).

A ordem de serviço para a construção da praça foi assinada em julho de 2016, com previsão de término em novembro do mesmo ano. Entretanto, a obra sofreu atrasos e foi preciso que a administração realizasse um aditivo na obra, prolongando por mais 120 dias o prazo para a finalização da primeira etapa de construção, marcado para abril de 2017. O investimento gira em torno de R$ 197.000,00 do Governo Federal e R$ 29.314,77 de contrapartida do município.

Além da arborização e paisagismo previstos no projeto, a praça também contará com instalação de bancos, lixeiras, bebedouros, construção de um campo de futebol e playground. O terreno, com área de quase 11 mil metros quadrados, terá quase 2 mil metros quadrados de passeio de concreto, que contribuirá acessibilidade da praça, seguindo todas as normas previstas pela ABNT NBR 9050.

LEG: Em virtude da irregularidade da área com espécies inadequadas e comprometidas, 25 árvores precisaram ser retiradas