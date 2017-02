Creatina é um pré-treino ou pós-treino? Tire suas dúvidas

A creatina é um suplemento muito popular entre os praticantes de atividades físicas e profissionais de academias. Trata-se de uma ótima opção para auxiliar a hipertrofia muscular e ajudar a conquistar os resultados esperados sem prejudicar a saúde.

A creatina em si é classificada como uma amina que pode ser sintetizada pelo próprio organismo, utilizando glicina e arginina. Porém, devido aos seus efeitos para auxiliar o crescimento da musculatura, também é muito procurada para a suplementação.

Ela é altamente recomendada para exercícios de explosão, ou seja, de alta intensidade e pouca duração, de modo a provocar maior crescimento muscular. Para esses casos, o suplemento age suprindo a necessidade energética que o corpo precisa durante os exercícios.

O suplemento de creatina, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não apresenta danos à saúde. Diversos testes já foram realizados e não mostraram nenhum efeito colateral. Entretanto, é sempre bom buscar orientação com um profissional antes de começar a tomar qualquer suplemento.

Como tomar a creatina?

Esse suplemento não age diretamente no músculo logo após consumi-lo. Em vez disso, ele apresenta efeito cumulativo, sendo necessário ingerir a creatina diariamente para se beneficiar das suas vantagens.

Dessa forma, não existe um horário específico para consumi-la, podendo ser utilizada antes ou depois do treino sem perder a eficiência. A única condição é utilizar a creatina em uma rotina diária, com doses controladas.

A dose mais recomendada é a de cinco gramas por dia. Contudo, algumas pessoas utilizam o suplemento saturando a concentração dele no corpo. Para isso, utilizam cinco gramas quatro vezes por dia, de cinco a sete dias.

A prática da saturação de creatina não vai garantir resultados mais eficientes. Apenas será ingerida uma maior quantidade do suplemento, dando a possibilidade de um aumento em sua absorção. Vale ressaltar que o excesso de qualquer suplemento deve ser evitado. Por isso, deve-se procurar a orientação de um profissional para adequar a quantidade ingerida ao organismo e aos resultados pretendidos.

O uso contínuo

Como esse suplemento é cumulativo, ou seja, depende do uso diário para melhorar os efeitos, é importante realizar o consumo de modo contínuo e sem exageros. As vantagens de implantar a creatina no dia a dia são:

Evita a perda de massa muscular: por se tratar de um suplemento que auxilia a produção energética para suprir a necessidade de energia durante o exercício, evita que o corpo retire essa energia dos músculos;

Melhora a eficiência dos exercícios: esse suplemento consegue melhorar os resultados dos treinos de explosão, auxiliando na hipertrofia;

Auxilia a recuperação muscular: a creatina diminui a fadiga dos músculos, permitindo realizar uma rotina mais pesada de exercícios, o que contribui para o aumento de massa muscular.

Se o uso não for contínuo, a creatina não vai surtir tanto efeito. No caso de o consumo ser excessivo, parte do suplemento vai ser descartado naturalmente pelo corpo. Outra característica importante desse suplemento é que ele não é calórico, ou seja, não provoca aumento de massa gordurosa.

A creatina é um dos suplementos mais eficientes para a hipertrofia. Quando utilizada corretamente, pode proporcionar resultados mais rápidos e sem danificar a saúde.