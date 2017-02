Dado acompanha início da recuperação da Estrada do 27

Máquinas da Prefeitura estão no local para começar os preparativos da obra; previsão de conclusão é de seis meses

O prefeito João Dado acompanhou na tarde desta terça-feira (14/2) o início das obras de recuperação da Estrada Municipal Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada do 27. Em entrevista concedida à imprensa, Dado comemorou este momento histórico tão aguardado por todos aqueles que utilizam a via.

“A população de Votuporanga pode comemorar. Em 44 dias de governo tenho a felicidade de dar essa boa notícia. A obra tem cunho econômico e social que beneficiará inúmeros proprietários rurais e também todos que utilizam o Terminal de Transbordo Ferroviário de Açúcar”, disse o prefeito.

Cerca de R$ 4,5 milhões estão sendo investidos na melhoria, sendo R$ 2 milhões liberados pelo Governo do Estado de São Paulo, R$ 1,8 milhão pela Usina CofcoAgri (Unidade de Sebastianópolis do Sul) e R$ 700 mil pela Prefeitura. “A Secretaria de Obras iniciou a preparação da via, incluindo serviços de terraplanagem, instalação de galerias pluviais e abertura de rotatórias”, explicou.

A previsão é que a obra seja concluída no prazo de seis meses. “Dependemos muito das condições climáticas, mas a tendência é o tempo se firmar e com isso concluirmos o quanto antes”, finalizou Dado.

Serão recuperados 19,5 quilômetros no perímetro de Votuporanga, até a divisa com Sebastianópolis do Sul. Durante a obra, o tráfego será liberado em apenas um lado da via, intercalando entre os motoristas que seguem pelos dois sentidos.