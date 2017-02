DIG investiga morte de motociclista

Cleyton Thiago Franco Giolo chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos

MAÍRA PETRUZ

A Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga está investigando a morte do jovem votuporanguense, Cleyton Thiago Franco Giolo, de 26 anos, ocorrida no último sábado. Segundo informações obtidas pelo Diário, ainda paira uma série de dúvidas quanto às causas do falecimento.

Conforme foi relatado à reportagem, Cleyton Giolo foi levado por amigos à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) já inconsciente. No local, foi dito que o mesmo havia sofrido um acidente de trânsito na vicinal Angelo Commar, 01km, estrada que liga Votuporanga a Parisi, num trecho próximo ao Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”.

De acordo com o boletim informativo divulgado às 18h17 pela Santa Casa de Votuporanga, o jovem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no sábado, dia 11, por volta das 19h10, vítima de acidente de trânsito. O paciente passou por atendimento mas, infelizmente, veio a óbito

Apesar de ter sido registrado como acidente de trânsito, ainda não é possível confirmar a real causa da morte. Duas testemunhas foram arroladas e devem prestar depoimento nos próximos dias.

Cleiton Thiago Franco Giolo era solteiro e deixa os pais: Leonildo Aparecido Giolo e Geandra M. Franco Giolo. Teve como último endereço a Rua Renato Fonseca, 3221, residencial Santa Amélia.