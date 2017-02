Empregos: Município perde 85 postos de trabalho na construção civil

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Votuporanga eliminou 85 postos de trabalho no último mês de 2016. O que corresponde a uma queda de 5,02% no comparativo com o mês anterior. Nos doze meses do ano, foram eliminados 183 postos de trabalho na construção civil. A cidade tem saldo de 1.607 trabalhadores formais.

Em Fernandópolis, foram eliminados 40 funcionários em dezembro, o que representa uma queda de 3,96% no comparativo com novembro. Apesar dos números negativos, a cidade fechou 2016 com saldo positivo, com um total de 37 novos postos de trabalho gerados.

Os dados divulgados recentemente são da pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), com base em informações do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).