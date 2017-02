Força Tática apreende arma e mais de 2kg de maconha

MAÍRA PETRUZ:-

O setor policial votuporanguense foi movimentado no último final de semana. A Polícia Militar prendeu dois indivíduos, um deles por posse ilegal de arma de fogo, outro por tráfico de entorpecentes.

Segundo informações, a primeira ocorrência foi registrada no sábado, durante a averiguação de uma ocorrência de agressão no bairro Santa Felícia. Segundo informações, a equipe da Força Tática tomou conhecimento de que durante a briga com W. J. M., de 19 anos, o autor D.S. C., de 27 anos, pegou a arma que estava em poder de T. H. P. P., 23 anos, e efetuou disparos para o alto. Logo em seguida o rapaz devolveu a arma para o dono, que jogou a mesma dentro de um bueiro.

A arma foi resgatada pela equipe e, diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante a D. S. C., que foi recolhido à cadeia de Guarani D’Oeste. Já T. H.P.P., que é dono da arma, foi liberado após pagar fiança.

Tráfico

Durante um patrulhamento, também da Força Tática, pelo bairro Estação, na Travessa Antenor Silvério, a equipe avistou a menor K.C.S.G. em atitude suspeita na calçada. Ao avistar a PM ela tentou adentrar a residência, mas foi rapidamente detida.

A jovem tentava avisar a irmã, K.D.S.G.S., sobre a aproximação da viatura. Na abordagem foi verificado que recentemente as duas mudaram para o endereço e que as mesmas eram da cidade de Santa Fé do Sul.

Em busca domiciliar foi localizado no quarto de K.D.S.G.S. cinco tijolos de maconha, bem como uma sacola contendo uma grande porção já desmanchada e pronta para embalo de pequenas frações da droga. Todo o entorpecente pesou 2.520kg.

Foi dada voz de prisão e apreensão à dupla, que foi conduzida à Central de Flagrantes. K.D.S.G.S. foi presa em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menor. A menor foi apreendida por ato infracional de tráfico de drogas, ficando ambas à disposição da justiça.

Divulgação