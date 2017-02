Finanças Pessoais: Igreja Adventista do Sétimo Dia promove workshop gratuito

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Votuporanga promove, esta semana, o curso gratuito “Finanças Pessoais – As seis competências da inteligência financeira”. O workshop será realizado até o dia 17, no auditório da entidade, localizado à Rua Santa Catarina, 3560 – Centro, a partir das 20h.

O módulo aborda aspectos técnicos da gestão dos recursos financeiros, como pagar uma dívida mais rapidamente, como avaliar a situação financeira e criar estratégias de acordo com a necessidade, além de estimular a inteligência financeira nos filhos e muito mais.

O curso apostilado já foi realizado por mais de 70 mil casais, mas pode ser feito por solteiros também. Devido à situação pela qual muitos brasileiros passam nesse momento de crise, o workshop pode ser de suma importância para os cidadãos votuporanguenses.

O responsável pelo curso é o palestrante César Guandalini, líder na União Central Brasileira -Mestre em Teologia (UNASP – EC); especialista para intervenção em família (UNISA); Mestre em Tecnologias do Ensino à Distância (SENAC-RJ); especialista em Formação em Treinamento de Adultos (Pieron) e graduado em Teologia com ênfase em línguas bíblicas (UNASP – SP).